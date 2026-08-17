Keukdong Oil and Chemical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Keukdong Oil and Chemical gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 226,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Keukdong Oil and Chemical einen Gewinn von -17,000 KRW je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 257,79 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Keukdong Oil and Chemical 240,81 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at