Keurig Dr Pepper: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Keurig Dr Pepper hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Keurig Dr Pepper ein EPS von 0,450 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,67 Prozent auf 4,31 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at