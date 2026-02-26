Keurig Dr Pepper: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Keurig Dr Pepper veröffentlichte am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,54 Prozent auf 4,50 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,589 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 4,36 Milliarden USD gesehen hatten.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,53 USD. Im Vorjahr waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Keurig Dr Pepper im vergangenen Geschäftsjahr 16,60 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Keurig Dr Pepper 15,35 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD sowie einen Umsatz von 16,46 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at