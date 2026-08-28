alt Aktie
ISIN: JP3201700006
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28.08.2026 11:00:01
Keurig Dr Pepper Director Aaron Alt Buys 7,862 Shares for $250,000 -- Should Investors Buy Too?
Aaron E. Alt, Director at Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP), purchased 7,862 shares of common stock at $31.83 per share on Aug. 25, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($31.83); post-transaction value based on Aug. 25, 2026 market close ($31.84).Keurig Dr Pepper is a leading non-alcoholic beverage company with a market capitalization of $43.8 billion and TTM revenues of $20.1 billion, operating a vertically integrated platform that spans coffee systems, packaged beverages, and concentrate products. The company leverages its iconic brand portfolio and proprietary single-serve brewing technology to maintain competitive advantages in the convenience-driven beverage market. With 30,600 employees globally, KDP pursues a strategy of portfolio diversification and geographic expansion to capture growth across premium coffee, mainstream carbonated soft drinks, and emerging beverage categories.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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