Keurig Dr Pepper Aktie

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WKN DE: A2JQPZ / ISIN: US49271V1008

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23.04.2026 13:37:36

Keurig Dr Pepper Inc. Profit Retreats In Q1

(RTTNews) - Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) announced earnings for first quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $270 million, or $0.20 per share. This compares with $517 million, or $0.38 per share, last year.

Excluding items, Keurig Dr Pepper Inc. reported adjusted earnings of $534 million or $0.39 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.4% to $3.976 billion from $3.635 billion last year.

Keurig Dr Pepper Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $270 Mln. vs. $517 Mln. last year. -EPS: $0.20 vs. $0.38 last year. -Revenue: $3.976 Bln vs. $3.635 Bln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 25.9 B To $ 26.4 B

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