Keurig Dr Pepper informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Keurig Dr Pepper präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,59 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Keurig Dr Pepper 0,490 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 7,34 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,31 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at