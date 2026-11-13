Keurig Dr Pepper Aktie

Keurig Dr Pepper ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JQPZ / ISIN: US49271V1008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.11.2026 06:34:52

Keurig Dr Pepper Prices Public Offering Of 57.97 Mln Shares At $34.50/shr

(RTTNews) - Keurig Dr Pepper Inc. (KDP), a beverage company, on Thursday announced the pricing of its public offering of 57,971,015 shares of common stock at $34.50 per share.

The offering is expected to close on November 16.

The company has granted underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 8,695,652 shares at the same price per share.

The company intends to use the net proceeds to repay or repurchase approximately $2 billion of its outstanding debt.

The move comes ahead of its planned separation into two independent publicly traded companies, Beverage Co. and Global Coffee Co.

The separation is targeted for early 2027.

The company said the debt reduction is expected to strengthen the investment-grade credit profiles of both businesses and provide them with additional financial capacity to support their growth plans.

Keurig Dr Pepper closed trading 7.40% lesser at $35.42 on the Nasdaq. In the overnight the stock traded 0.06% higher at $35.44.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Keurig Dr Pepper Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Keurig Dr Pepper Inc

mehr Analysen
27.08.25 Keurig Dr Pepper Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Keurig Dr Pepper Inc 32,98 2,93% Keurig Dr Pepper Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen