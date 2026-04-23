Keurig Dr Pepper Aktie
WKN DE: A2JQPZ / ISIN: US49271V1008
23.04.2026 14:44:46
Keurig Dr Pepper Reaffirms FY26 Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the first quarter on Thursday, beverage company Keurig Dr Pepper, Inc. (KDP) reaffirmed its guidance for the full-year 2026.
For fiscal 2026, the company continues to project constant currency adjusted earnings growth in a low-double-digit range on net sales between $25.9 billion and $26.4 billion, with constant currency net sales growth of 4 to 6 percent.
In Tuesday's pre-market trading, KDP is trading on the Nasdaq at $27.30, up $0.76 or 2.86 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
