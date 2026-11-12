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12.11.2026 09:51:10
Kevin O'Leary Says He's 'Long Canada' After His 'Contrarian' ETF Bet Outperformed S&P 500, Despite Trump-Carney Tensions: 'You Wish You Had Made That Trade'
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