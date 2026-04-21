Independence Aktie
WKN: 922423 / ISIN: US4534403070
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21.04.2026 22:46:58
Kevin Warsh, Trump’s Fed Chair Pick, Faces Skepticism Over Claim of Independence
Kevin Warsh’s nomination to lead the Federal Reserve could still be delayed by a Justice Department investigation into the current chair, Jerome H. Powell.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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