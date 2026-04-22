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22.04.2026 16:16:30
Kevin Warsh, Trump’s Fed Pick, Has Tough Task Shedding ‘Sock Puppet’ Label
Kevin M. Warsh, at his confirmation hearing to be the next chair of the Federal Reserve, repeatedly sought to dispel doubts that he would be pliant to President Trump’s demand for lower interest rates.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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