Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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02.09.2026 14:30:00
Kevin Warsh Just Sent the Stock Market a Blunt 5-Word Warning. Here's What History Says Comes Next.
The stock market has been in shaky territory lately, and the Federal Reserve could complicate matters further.The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) have essentially flattened in recent months, with tech sector volatility, oil prices, and inflation concerns all fueling uncertainty.Last week, Kevin Warsh delivered a much-anticipated speech at his first Jackson Hole, Wyoming, conference as Federal Reserve chair. While he, as expected, declined to offer forward guidance, he did express concern about stubbornly high inflation, noting that "we have work to do." Here's why investors may want to prepare for potential volatility.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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