CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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13.05.2026 10:06:00
Kevin Warsh Wants to Change How You Think About Inflation, Which May Be Terrible News for Wall Street
Transition day at Wall Street's foremost financial institution is nearly here. Friday, May 15, marks the final day of Jerome Powell's second term as Fed chair, and the presumed start of Kevin Warsh's first term as head of the Fed.But it may also signal the dawn of a new era for Wall Street and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC). A Warsh-led Fed will almost certainly lead to changes, first and foremost of which may be how investors think about inflation.Jerome Powell's final day as Fed chair is May 15. Image source: Official Federal Reserve Photo.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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