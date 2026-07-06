Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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06.07.2026 08:45:00
Kevin Warsh Wants to Change the Way the Fed Works. How Will That Impact the Stock Market?
There's a new man in charge at the Federal Reserve, and he wants to do things differently. That may have major consequences for investors.Kevin Warsh assumed the top job at the Fed -- the Fed Chair -- just over a month ago, and he's already implementing changes at the world's most powerful central bank. Warsh has indicated three main things he wants the Fed to do differently.Warsh's first priority is to change the way the Fed communicates. Essentially, he wants the Fed to communicate a lot less.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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