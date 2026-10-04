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WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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04.10.2026 05:00:00
Kevin Warsh Was Confirmed as Fed Chair in the Most Divisive Vote in Federal Reserve History, 54-45. Here's Why That Split Still Matters Now That He's Raised Rates for the First Time Since 2023.
Kevin Warsh's confirmation vote in the Senate in May 2026 was the most divisive ever for a Federal Reserve chair, according to CNBC. The 45 senators who voted against his confirmation likely feared that the new Fed chair would end up trying to bend the Federal Reserve's policies to the preferences of the White House, even at the expense of the national economy, as well as the prestige and credibility of the central bank. Every Republican voted yes, as did one Democrat, Sen. John Fetterman.
But at its mid-September meeting, the Fed raised rates. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) took it in stride, climbing very slightly in the following weeks. So, what does that hike prove about the independence that 45 no votes doubted?
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