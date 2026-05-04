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WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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04.05.2026 12:41:00
Kevin Warsh Would Be the Wealthiest Fed Chair in History. But That Doesn't Mean He's Going to Have Wall Street's Back
Kevin Warsh, President Donald Trump's nominee to be the next chair of the Federal Reserve Board of Governors, is one step closer to being confirmed.Along partisan lines, the U.S. Senate Banking Committee voted 13-11 to advance Warsh's nomination, setting the stage for a full Senate vote during the week of May 11, CNBC reported.It seems increasingly likely that Warsh will get approved and replace current Chair Jerome Powell, who has led the Fed for the past eight years and intends to stay on the board.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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