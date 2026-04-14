|
14.04.2026 20:29:00
Kevin Warsh’s hearing is set for next week. What to watch as Trump’s pick for Fed chair faces Senate spotlight.
Senate Banking Committee Chair Tim Scott said Tuesday that his panel will hold a hearing next week to consider President Donald Trump’s nominee for Federal Reserve chief, Kevin Warsh, and predicted that the Senate will confirm Warsh “in the next several weeks.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX knapp in Grün -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street mit positivem Start -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die US-Börsen bewegen sich zum Wochenmitte nur leicht aufwärts. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.