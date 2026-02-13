Kewal Kiran Clothing veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kewal Kiran Clothing präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,54 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kewal Kiran Clothing ein EPS von 3,99 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kewal Kiran Clothing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,01 Milliarden INR im Vergleich zu 2,55 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at