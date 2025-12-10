Kewaunee Scientific CorpShs Aktie
WKN: 923130 / ISIN: US4928541048
|
10.12.2025 22:30:34
Kewaunee Scientific Corporation Announces Decline In Q2 Income
(RTTNews) - Kewaunee Scientific Corporation (KEQU) reported a profit for second quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $2.538 million, or $0.82 per share. This compares with $4.204 million, or $1.41 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 46.8% to $70.096 million from $47.764 million last year.
Kewaunee Scientific Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.538 Mln. vs. $4.204 Mln. last year. -EPS: $0.82 vs. $1.41 last year. -Revenue: $70.096 Mln vs. $47.764 Mln last year.
