Kewaunee Scientific gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kewaunee Scientific lud am 10.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kewaunee Scientific 1,01 USD je Aktie eingenommen.

Kewaunee Scientific hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 46,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 47,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at