Kewaunee Scientific legte Quartalsergebnis vor

Kewaunee Scientific ließ sich am 11.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kewaunee Scientific die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,450 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 69,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at