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11.09.2026 06:31:28
Kewaunee Scientific stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kewaunee Scientific hat am 09.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Kewaunee Scientific hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,04 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 66,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 71,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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