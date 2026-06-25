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25.06.2026 06:31:29
Kewaunee Scientific zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kewaunee Scientific äußerte sich am 23.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,13 USD, nach 1,63 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,45 Prozent auf 71,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Kewaunee Scientific 77,2 Millionen USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,22 USD. Im Vorjahr hatte Kewaunee Scientific 3,83 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 282,00 Millionen USD – ein Plus von 17,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Kewaunee Scientific 240,47 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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