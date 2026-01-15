Kewpie: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kewpie gab am 14.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 32,73 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 129,99 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 123,07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 220,63 JPY. Im Vorjahr waren 154,10 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 513,42 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 483,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at