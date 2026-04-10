Kewpie: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kewpie hat am 09.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 38,96 JPY. Im letzten Jahr hatte Kewpie einen Gewinn von 91,92 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Kewpie im vergangenen Quartal 124,70 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kewpie 120,04 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at