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09.10.2026 06:31:28
Kewpie präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kewpie lud am 08.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 59,55 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 52,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kewpie in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 135,47 Milliarden JPY im Vergleich zu 131,57 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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