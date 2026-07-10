Kewpie: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kewpie hat sich am 09.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 56,99 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 43,35 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 136,94 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 131,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at