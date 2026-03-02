Kexing Biopharm A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kexing Biopharm A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kexing Biopharm A ein EPS von 0,070 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 393,5 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kexing Biopharm A einen Umsatz von 368,7 Millionen CNY eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,810 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,160 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,54 Milliarden CNY gegenüber 1,40 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at