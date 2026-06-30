Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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30.06.2026 20:06:46
Key Burnham adviser pushes back at union call for bank tax rise
Trades Union Congress estimates restoring previous surcharge could raise £9bnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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