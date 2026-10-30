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30.10.2026 06:31:28
Key Coffee hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Key Coffee hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 2,57 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Key Coffee 13,09 JPY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24,14 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Key Coffee einen Umsatz von 23,19 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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