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03.08.2026 06:31:29
Key Coffee öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Key Coffee hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,30 JPY gegenüber 15,02 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,12 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 20,67 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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