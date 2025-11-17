Key Coffee präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Key Coffee lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 13,09 JPY, nach -4,610 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 23,19 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,66 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at