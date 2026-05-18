Key Coffee: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Key Coffee veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 7,00 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Key Coffee -44,010 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 22,74 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,39 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 46,14 JPY. Im letzten Jahr hatte Key Coffee einen Gewinn von 10,00 JPY je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 93,07 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 77,78 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at