17.02.2026 06:31:28
Key Coffee stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Key Coffee hat am 16.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 25,03 JPY gegenüber 37,03 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 26,47 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Key Coffee 21,66 Milliarden JPY umgesetzt.
