Key legte Quartalsergebnis vor

Key hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15,41 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 13,12 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Key im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 94,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 80,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at