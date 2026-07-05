NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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05.07.2026 16:01:05
Key Nvidia Supplier Foxconn Posts 40% Q2 Revenue Jump on AI Server Demand
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