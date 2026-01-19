|
Key stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Key hat am 16.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Key hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,64 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,600 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 17,7 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 147,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren -37,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
