05.02.2026 06:31:28
Key Tronic präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Key Tronic hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Key Tronic vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,79 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Key Tronic mit einem Umsatz von insgesamt 96,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,40 Prozent verringert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
