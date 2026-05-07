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07.05.2026 06:31:29
Key Tronic präsentierte Quartalsergebnisse
Key Tronic lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 89,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 20,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 112,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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