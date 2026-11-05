Key Tronic: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Key Tronic veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,69 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,07 Prozent auf 98,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 98,8 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at