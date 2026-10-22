Key vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Key hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,04 INR. Im Vorjahresquartal hatten -4,250 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Key im vergangenen Quartal -10,4 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 56,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Key -23,7 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at