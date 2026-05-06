Key: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Key hat am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 16,03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,950 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf -94,5 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 63,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem -57,9 Millionen INR umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 4,510 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Key 7,20 INR je Aktie generiert.

Key hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt -19,52 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 378,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,02 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at