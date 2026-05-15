Keyang Electric Machinery: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Keyang Electric Machinery hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 34,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,24 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Keyang Electric Machinery mit einem Umsatz von insgesamt 98,94 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,88 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 5,40 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at