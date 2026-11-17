Keyang Electric Machinery präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -91,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 86,01 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 90,86 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 102,30 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at