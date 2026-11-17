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17.11.2026 06:31:28
Keyang Electric Machinery gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Keyang Electric Machinery hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -91,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 86,01 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Keyang Electric Machinery im vergangenen Quartal 90,86 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Keyang Electric Machinery 102,30 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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