Keyang Electric Machinery präsentierte Quartalsergebnisse

Keyang Electric Machinery hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 29,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Keyang Electric Machinery 7,24 KRW je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Keyang Electric Machinery mit einem Umsatz von insgesamt 98,94 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,88 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 5,40 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at