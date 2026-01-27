|
27.01.2026 06:31:28
Keyang Electric Machinery: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Keyang Electric Machinery hat am 26.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1094,89 KRW. Im Vorjahresquartal waren -1952,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 91,44 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Keyang Electric Machinery 84,69 Milliarden KRW umgesetzt.
Keyang Electric Machinery vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1298,500 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2251,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 389,80 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 369,13 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!