Keyang Electric Machinery: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Keyang Electric Machinery hat am 26.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1094,89 KRW. Im Vorjahresquartal waren -1952,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 91,44 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Keyang Electric Machinery 84,69 Milliarden KRW umgesetzt.

Keyang Electric Machinery vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1298,500 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2251,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 389,80 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 369,13 Milliarden KRW umgesetzt.

