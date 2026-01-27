Keyang Electric Machinery stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Keyang Electric Machinery hat am 26.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 91,44 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Keyang Electric Machinery einen Umsatz von 84,69 Milliarden KRW eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 389,80 Milliarden KRW – ein Plus von 5,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Keyang Electric Machinery 369,13 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

