KeyCorp Aktie
WKN: 869353 / ISIN: US4932671088
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03.11.2026 14:43:24
KeyBanc Capital Markets To Acquire Atlantic-Pacific Capital
(RTTNews) - KeyBanc Capital Markets, the corporate and investment banking unit of KeyCorp (KEY), has entered into a definitive agreement to acquire Atlantic-Pacific Capital, a premier private capital advisor for financial sponsors. Headquartered in New York, Atlantic-Pacific Capital delivers an integrated suite of fund placement, direct private placement, and secondary advisory capabilities across private equity, real estate, private credit, and real assets.
Randy Paine, Head of KeyCorp's Institutional Bank, said: "Atlantic-Pacific Capital's established relationships, global LP distribution, and secondary advisory expertise complement our deep industry expertise and existing investment banking capabilities."
In pre-market trading on NYSE, KeyCorp shares are up 0.64 percent to $21.63.
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