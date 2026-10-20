KeyCorp Aktie

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WKN: 869353 / ISIN: US4932671088

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20.10.2026 22:06:44

KeyCorp: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter 2026 earnings call, held on Oct. 20, 2026, KeyCorp (NYSE:KEY) reported third quarter earnings of $0.51 per share, up 24% year over year. The bank generated return on tangible common equity (ROTCE), a key measure of profitability, of 15.1%, up 260 basis points year over year. It expanded net interest margin (NIM), the difference between interest earned and paid, by six basis points sequentially to 2.95%. Three takeaways from management explain this performance.

Commercial and industrial (C&I) loan balances expanded as commercial clients drew down credit lines for capital expenditures and small acquisitions.

Client deposit growth outpaced loan expansion in the third quarter, allowing KeyCorp to reduce wholesale borrowing and contain funding costs.

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